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Сценарий для детектива: ночью в дом к пенсионерке из Дальнегорска залез налетчик

Сценарий для детектива: ночью в дом к пенсионерке из Дальнегорска залез налетчик

Источник фото: пресс-служба ведомства

77-летняя пенсионерка из Дальнегорска сообщила о том, что к ней в дом проник неизвестный и похитил деньги.

Полиция выяснила, что злоумышленник разбил окно и залез в частный дом по улице Первомайской. Угрожая кухонным ножом, потребовал отдать ему все деньги, хранившиеся в доме.

Женщина в полиции подробно описала преступника. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение 38-летний ранее судимый гражданин.

Злоумышленник, увидев сотрудников полиции, напал на них с топором. На требование полицейских прекратить сопротивление подозреваемый не реагировал. Не остановил его и предупредительный выстрел в воздух. Полицейский применил табельное оружие, выстрелив нападавшему в ногу.

Полицейские оказали гражданину первую доврачебную помощь, медики госпитализировали мужчину. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам разбоя, совершенный с применением оружия. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет, отметили в пресс-службе МО МВД России «Дальнегорский».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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