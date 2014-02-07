Новости Общество Видео
Сегодня, 15:07

Нераскрытые тайны крейсера "Варяг"

Нераскрытые тайны крейсера "Варяг"

Сегодня в эфире «Вести:Приморье» выйдет исторический очерк Максима Каленника памяти погибших российских моряков крейсера «Варяг» и канонирской лодки «Кореец».

9 февраля в России прошли торжества в честь героического подвига экипажей российских кораблей, которые были затоплены на рейде Порт-Артура в 1904 году.

"Знали бы тогда корабелы Филадельфии, что два строящихся крейсера сойдутся в жестоком бою друг против друга!"

Необычные исторические повороты судьбы военных кораблей России и Японии того времени, возвращение «Варяга» во Владивосток и нераскрытые до сих пор тайны российского крейсера — сегодня в 17:00 в программе «Вести:Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме