Нераскрытые тайны крейсера "Варяг"

Сегодня в эфире «Вести:Приморье» выйдет исторический очерк Максима Каленника памяти погибших российских моряков крейсера «Варяг» и канонирской лодки «Кореец».

9 февраля в России прошли торжества в честь героического подвига экипажей российских кораблей, которые были затоплены на рейде Порт-Артура в 1904 году.

"Знали бы тогда корабелы Филадельфии, что два строящихся крейсера сойдутся в жестоком бою друг против друга!"

Необычные исторические повороты судьбы военных кораблей России и Японии того времени, возвращение «Варяга» во Владивосток и нераскрытые до сих пор тайны российского крейсера — сегодня в 17:00 в программе «Вести:Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]