Во Владивостоке почтили память героев крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец"
Сегодня, 9 февраля, утром на Морском кладбище Владивостока прошли памятные мероприятия, приуроченные к 116-й годовщине со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой.
Напомним, 9 февраля (27 января - по старому стилю) во время русско-японской войны 1904-1905 годов, пытаясь прорваться из корейского порта Чемульпо в Порт-Артур, российские корабли вступили в неравный бой с японской эскадрой.
Специальный репортаж об истории всех "Варягов" в истории русского флота смотрите завтра, 10 февраля, в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия". Сколько всего их у нас было? Любопытный исторический факт: погибший в битве при Чемульпо "Варяг" и выпустивший по нему 17 снарядов японский крейсер "Касаги" строились одновременно, напротив друг друга, на одной и той же верфи!
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