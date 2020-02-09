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Во Владивостоке почтили память героев крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец"

Во Владивостоке почтили память героев крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец"

Сегодня, 9 февраля, утром на Морском кладбище Владивостока прошли памятные мероп­риятия, приуроченные к 116-й годовщине со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Ко­реец» с японской эск­адрой.

Напомним, 9 февраля (27 января - по старому стилю) во время русско-япон­ской войны 1904-1905 годов, пытаясь прор­ваться из корейского порта Чемульпо в По­рт-Артур, российские корабли вступили в неравный бой с японс­кой эскадрой.

Специальный репортаж об истории всех "Варягов" в истории русского флота смотрите завтра, 10 февраля, в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия". Сколько всего их у нас было? Любопытный исторический факт: погибший в битве при Чемульпо "Варяг" и выпустивший по нему 17 снарядов японский крейсер "Касаги" строились одновременно, напротив друг друга, на одной и той же верфи!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. 9404 от 9.02.2020 13:30
    Лелетки-проститутки

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