14 февраля согреет только любовь: холодный фронт движется к Приморью





В день святого Валентина погоду в Приморском крае будет определять холодный фронт, — сообщает народный синоптик с Маглипогода, передают «Вести: Приморье».

Ночью, утром и в первой половине дня 14 февраля в Приморском крае на большей части края ожидается облачная погода, пройдет небольшой, местами даже умеренный снег.

На юге края и на востоке края ожидается малооблачная погода и осадки маловероятны, хотя при прохождении фронта возможны незначительные осадки кратковременного характера. После прохождения фронта произойдет похолодание и усиление северо-западного ветра.

Температурный фон будет очень разный по краю. Южные, особенно юго-восточные районы днем еще будут находиться перед фронтом, поэтому здесь сохранятся плюсовые температуры. Например, днем воздух прогреется во Владивостоке до 0 °С, Находке до +3 °С, в Преображении до +5 °С, в Валентине до +3 °С, в Посьете до +4 °С.

На остальной, то есть на большей части края температура воздуха будет от -2 °С до -9 °С. Основное похолодание на побережье произойдет вечером. В ночь на 15 февраля вернутся морозы.

На дорогах края в северных и центральных районах местами возможны гололедица и снежный накат.

Далее снова вернется зима. Предварительная информация по поводу образования серьезного циклона в Желтом море подтверждается.

«Также напоминаю, что циклон с Желтого моря может задеть Приморский край 16 и 17 февраля. Советую не планировать дальние поездки и просто какие-то дела на 16 и 17 февраля», — предупреждает синоптик с Маглипогоды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]