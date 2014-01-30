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Требования к оформлению мер соцподдержки для многодетных упростили в Приморье

Требования к оформлению мер соцподдержки для многодетных упростили в Приморье

Источник фото: mdcounsel.com


Новые правила предоставления мер социальной поддержки некоторым категориям многодетных семей закреплены Постановлением Правительства Приморского края, — передают «Вести: Приморье».

Документ подписан 10 февраля 2020 года.

По информации министерства труда и социальной политики Приморья, важное изменение касается предоставления сведений о доходах, необходимых для получения выплат и компенсаций, назначаемых с учетом нуждаемости. Речь идет о семьях, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.

«Ранее для получения выплаты или компенсации требовались справки либо соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей. По новому порядку заявителю нет необходимости предъявлять данные документы в случае, если родитель, воспитывающий детей, не обращался за взысканием алиментов», – информируют специалисты. 

Министр труда и соцполитики Светлана Красицкая подчеркнула, что упрощение оформления некоторых мер социальной поддержки – важный шаг навстречу таким семьям. 

«Мы часто сталкивались с тем, что многодетные мамы оставались без выплат, поскольку не могли предъявить справку о доходах отца детей, не проживающего с семьей и не оказывающего никакой финансовой помощи детям. Новый порядок дает таким женщинам и детям право на финансовую помощь государства», – обозначила она.

Еще одно важное новшество касается компенсации расходов на топливо для многодетных семей, проживающих в домах без центрального отопления.

«В связи с тем, что в некоторых муниципальных образованиях недостаточно предприятий, снабжающих население дровами, граждане не имеют возможности предоставить платежки, подтверждающие расходы. Многодетным родителям компенсация будет рассчитана без таких документов», – заверяют в ведомстве. 

Специалисты регионального минтруда напоминают: прием документов на меры социальной поддержки ведется в филиалах МФЦ. Уточнить информацию по выплатам и компенсациям также можно по телефону «горячей линии»: 8-800-30-22-145.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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