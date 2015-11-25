Подпольное казино в Дальнереченске накрыли сотрудники ФСБ





В Дальнереченске суд рассмотрит уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края.

Дальнереченским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В ходе предварительного расследования установлено, что фигуранты дела достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации проведение азартных игр вне игорных зон запрещено, с целью извлечения незаконного дохода и личного материального обогащения, на территории г. Дальнереченска в 2019 году организовали проведение незаконных азартных игр.

Для реализации задуманного они разместили в нежилом помещении не менее 11 персональных компьютеров, подключенных к сети «Интернет», с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Ранее участники преступной группы уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнереченский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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