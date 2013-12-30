Нелегал «накуралесил» по нескольким статьям и попался инспекторам ДПС

ГИБДД Владивостока привлекла к ответственности водителя, спровоцировавшего ДТП, в котором пострадали три пассажира, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение о ДТП на улице Катерная.

Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Toyota Vitz, двигаясь по улице Коммунаров в направлении Бархатной, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Автомобиль повредил леера и дорожный знак «Автобусная остановка».

Три пассажира, которые были в машине, получили травмы, так как не были пристегнуты ремнями безопасности.

Установлено, что водитель Toyota имел при себе водительское удостоверение с признаками подделки.

Сотрудниками ГИБДД в отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям. Также в ходе проверки инспекторы ДПС выяснили, что у водителя есть нарушения в документах, подтверждающих право нахождения на территории РФ.

В настоящее время водитель автомашины Toyota Vitz доставлен в отдел полиции №2 для дальнейших разбирательств. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых в отношении него будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в пресс–службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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