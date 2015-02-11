Игристое в День святого Валентина: специалисты подсказали вина для романтического ужина

Рекомендации по выбору вина для романтического ужина в честь Дня святого Валентина, опубликовало на сайте ведомства Роскачество, сообщают «Вести:Приморье»

Каким вином сопроводить праздничный вечер и подчеркнуть вкус того или иного блюда за ужином тет-а-тет?

Для первого свидания подойдут легкие закуски – сыр, багет, фрукты, орехи – и, конечно, легкое игристое! Свежесть, аромат и волшебные пузырьки обязательно создадут романтическое настроение. Игристые вина – это, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда мы думаем о романтике. Ведерко со льдом, запотевшая бутылка, высокие бокалы, свечи…

Всегда приятно удивлять любимых, открывать с новой стороны какие-то «давно известные» вещи. Например, известный принцип «белое к рыбе, красное к мясу» можно творчески переосмыслить в процессе приготовления романтического ужина (или, на худой конец, выбора заказа в службе доставки еды на дом).

Выдержанные белые вина могут быть вполне достойной парой и к мясным блюдам. Главное, чтобы мясо было нежирным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]