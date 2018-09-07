Командировочный в Приморье мужчина попался на грабеже

Перед судом предстанет находящийся в командировке грабитель. Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Санкт-Петербурга, который обвиняется в совершении грабежа, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, в январе 2020 года фигурант, находясь в рабочей командировке во Владивостоке, в алкогольном опьянении приехал в квартиру своей знакомой по улице Калинина. Во время внезапно возникшей между ними ссоры через незакрытую дверь против воли хозяйки он проник к ней в квартиру. Открыто похитив ювелирные золотые изделия и телефон потерпевшей, он скрылся с места преступления.

Похищенным имуществом общей стоимостью более 200 тыс. рублей злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание до 7 лет лишения свободы, отметили в прокуратуре ПК.

Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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