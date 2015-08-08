Во Владивостоке иностранцы нарушают режим самоизоляции, играя по вечерам в крикет

Жители дома на Славянской, 17 во Владивостоке жалуются на граждан Индии, которые в нарушение режима самоизоляции практически каждый вечер играют в крикет на спортивной площадке у дома. Горожане уже сообщали в полицию о нарушителях, но сотрудники органов так и не смогли справиться с иностранцами, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщают жители дома на Славянской, 17, практически каждый вечер на спортивной площадке во дворе собирается десяток граждан Индии. Судя по видео, иностранцы играют, используя плоскую биту и небольшой мяч, так что происходящее похоже на крикет. Эта игра довольно распространена в Индии. Всё действие сопровождается громкими криками на хинди.

«Они начинают играть около 17 часов и до самой темноты – примерно до девяти вечера, - рассказывает местная жительница Марина. – Путин сказал: дистанция полтора метра, больше двух человек не собираться. А тут сборище такое и крики. И ещё меня возмущает, почему до сих пор не закрыты, не опломбированы площадки, как в других городах. Подъезды, к слову, тоже никто не дезинфицирует».

На прошлой неделе горожане обращались в полицию, чтобы утихомирить любителей крикета и призвать к самоизоляции. Сотрудники правоохранительных органов обещали приехать — через некоторое время игроки, действительно, ушли. Но эта мера действовала недолго – на следующий вечер иностранцы вернулись на площадку.

Отметим, неподалеку от этого дома, на улице Муравьёва-Амурского, 21/23, находится офис индийско-российской компании «КГК ДВ», которая занимается в Приморье огранкой алмазов. Как сообщают жители, несколько гостей из Индии снимают квартиры на Славянской и регулярно появляются в этом районе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]