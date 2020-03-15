Специалисты института химии Санкт-Петербурга выяснят причины разлива мазута в Находке
Специалисты Примтеплоэнерго и института химии Санкт-Петербурга выясняют причины разлива мазута в Соленое озеро в Находке. Губернатор края Олег Кожемяко проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ на водном объекте в субботу, 18 апреля.
Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, сегодня по периметру озера работают почти 30 человек и 14 единиц техники. Сотрудники Примтеплоэнерго и МЧС выкашивают и отмывают берега от мазутной пленки, вяжут камыш, большие объемы выбирают экскаватором до чистой земли.
По словам гендиректора Примтеплоэнерго Анатолия Попова, к выяснению причин аварии на котельной подключились специалисты из Санкт-Петербургского института химии.
«Все виды мазута взяты на анализ. Поскольку это опасный груз, мы отправили его в институт почтой. У нас больше 200 емкостей по краю, хотелось бы разобраться, чтобы предупредить такие аварии в будущем», – сказал он.
Олег Кожемяко подчеркнул, что для очистки озера будут направлены дополнительные силы Примтеплоэнерго.
«Сейчас главная задача – минимизировать последствия этой катастрофы. Поэтому аварийно-восстановительные работы должны быть завершены до 30 апреля», – обозначил губернатор.
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