Свежие данные по CОVID-19 в России: 4785 новых случаев

По данным Стопкоронавирус. рф, в России уже 36793 заболевших COVID-19, из них 313 человек умерло, выздоровело - 3057.

За последние сутки количество заболевших в стране увеличилось на 4785 человек, 467 - выздоровели, 40 человек умерло.

В Приморье суточный прирост инфицированных новым коронавирусом составил 18 человек и на сегодня в регионе официально подтверждено 67 заболевших COVID-19. Причем четверо пациентов – тяжелые, один – находится в крайне тяжелом состоянии.

Продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление и предупреждение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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