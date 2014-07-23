Указ подписан: действие нескольких документов продлевается из-за коронавируса

Владимир Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 июня из-за распространения коронавируса, сообщают «Вести:Приморье».

Президент подписал указ, в соответствии с которым приостанавливается на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение «сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период.

Кроме того, не будут до 15 июня принимать решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы, отмечается на сайте ГД РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]