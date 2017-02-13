Новые правила: собственник участка вправе потребовать сноса построек у соседа

Владельцы земельных участков вправе требовать, чтобы соседи не мешали притоку света на их территорию, сообщил депутат Павел Крашенинников, сообщают «Вести:Приморье».

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью "Российской газете" сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок", - сказал глава комитета.

Отвечая на вопрос издания о том, что будет в случае возведения объекта, несмотря на протесты соседей, Крашенинников сказал, что, согласно предлагаемым поправкам, "собственник в том числе обязан снести здание или сооружение, оказывающее недопустимое воздействие на соседний участок". "А соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы. Поэтому сейчас появятся правила, регламентирующие соседские отношения, и на их основе будет вырабатываться судебная практика", - добавил депутат.

По его словам, "регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок", по умолчанию - это собственник того участка, на который упали плоды.

Согласно тексту законопроекта о внесении изменений в ГК РФ, доработанному Советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и представленному 6 декабря 2019 года, собственник земельного участка обязан, если соглашением с владельцем соседнего земельного участка не предусмотрено иное, "не возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование или использование будет иметь следствием недопустимое воздействие на соседний земельный участок". Кроме того, собственник должен будет "принимать меры по предотвращению вреда, который может быть причинен соседнему участку ненадлежаще содержащимся собственником существующим зданием (сооружением)".

В интервью Крашенинников выразил надежду на то, что общественное обсуждение законопроекта состоится в этом году, после чего комитет будет готовить его ко второму чтению.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]