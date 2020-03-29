Как пройдет пик заболеваемости коронавирусом, рассказал известный доктор

Россия уже приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом и успешно его пройдёт благодаря тщательной подготовке. Об этом заявил президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в ходе пресс-конференции в Москве, сообщают «Вести:Приморье».

«Я не гадалка и не специалист-инфекционист, я просто доктор и я вижу цифры. Мы подошли к пиковому порогу, но должны понимать, что и после его прохождения долгое время будут появляться люди, у которых тест покажет положительный результат на COVID-19», — сказал Рошаль.

Он также заявил, что сегодня всем врачам необходимо делать тесты на коронавирус каждые две недели, отмечает «Парламентская газета». Кроме того, доктор призвал к каждому, кто поступает в другие отделения больниц, помимо инфекционного, относиться как к потенциально заражённому. То есть немедленно проверять на наличие коронавирусной инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]