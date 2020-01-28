«Анализы пациентов ставят нас в тупик»: врач-инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет странности — в частности, случается, что анализы пациента говорят, что он должен быть в реанимации, а сам человек чувствует себя неплохо, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Никифоров в эфире канала «Россия 1».

«Коронавирус — странное для классической эпидемиологии явление, отметил инфекционист Владимир Никифоров. Он пояснил, что врачи не понимают несоответствие состояния больного и его самочувствия: анализы говорят, что «пациент должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо».

Между тем, число заболевших COVID-19 в мире превысило 2,4 млн человек, умерли от болезни более 165 тыс. В России, количество подтвержденных случаев инфицирования превысило 42,8 тыс, уточняет газета.ру.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил в интервью каналу CGTN, что нет никаких доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение.

Специалисты рекомендуют всегда быть готовыми к госпитализации в больницу в случае заболевания коронавирусом, для этого надо заранее подготовить документы, индивидуальную посуду и резиновые тапочки для душа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]