100 км вокруг кровати: cпортсмен из Владивостока пробежал ультрамарафон в собственной квартире

Ультрамарафонец Дмитрий Якухный пробежал 100 км в собственной квартире. Забег прошёл вокруг кровати, и на него у спортсмена ушло чуть больше 10 часов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru

«В эти дни должен был пройти один из самых тяжёлых ультрамарафонов в Сахаре Marathon Des Sables, где я должен участвовать, но из-за коронавируса его отложили, – рассказал Дмитрий Якухный. – Также другие спортсмены из Италии, Франции проводили подобные забеги, слышал, что кто-то устраивал забег на балконе, поэтому и я решил попробовать пробежать вокруг кровати».

Изначально спортсмен думал разнообразить маршрут и бежать из комнаты в комнату, но, по его словам, это было проблематично, так как места мало и он сталкивался бы с дверными косяками. Забег вокруг кровати занял чуть больше 10 часов. Дмитрий останавливался несколько раз только для того, чтобы сходить в туалет – остальное время бежал непрерывно.

«Бежать было тяжело в районе каждого 7-8-го км, голова начинала кружиться, поэтому каждые 10 км менял направление движения, – уточнил марафонец. – Но вообще оказалось бежать легче, чем думал перед забегом, потому что родственники помогали и всячески поддерживали. На различных соревнованиях ультрамарафоны преодолеваешь в одиночку. Также тяжело было ступням ног, так как бежать я решил босиком, и сейчас по истечении суток после забега ноги гудят».

Перед забегом Дмитрий Якухный купил спортивное питание, но оно не потребовалось, так как родные организовали питание домашней пищей и приносили марафонцу воду.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]