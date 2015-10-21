Налоговые льготы: правительство Приморья расширило перечень отраслей

Правительство Приморского края расширило перечень отраслей, на которые распространяются налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект принят в трех чтениях Законодательным собранием региона во вторник, 21 апреля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Согласно законопроекту, в перечень видов деятельности, на которые будет распространяться пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН), будут включены организации, ведущие деятельности в области демонстрации кинофильмов (ОКВЭД 59.14), общего образования (85.1), профессионального обучения (85.30), дополнительного образования (85.4), предоставления услуг по дневному уходу за детьми (88.91).

Отметим, что для таких компаний, применяющих УСН, теперь ставка по объекту «доходы» сократится с 6% до 1%, а по системе «доходы минус расходы» – с 15% до 5%.

Как пояснил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков, это уже второй закон за последний месяц, который принимается для снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.

«Совместно с деловым сообществом, предпринимателями и бизнес-омбудсменом мы продолжаем мониторинг экономической ситуации. По итогам обсуждения видим необходимость расширить налоговую поддержку предпринимателей, работающих в социальной сфере, в сфере образования», – обозначил Константин Шестаков.

Также законопроектом предполагается отменить в 2020 году оплату налога на имущество для санаторно-курортных организаций (86.90.4) и организаций, ведущих деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14).

«Кинотеатрам, санаториям, курортным комплексам необходима такая поддержка, так как сейчас их работа полностью приостановлена. Выпадающие доходы для бюджета Приморского края в результате принятия таких мер составят 50 миллионов рублей. Эти средства останутся у предпринимателей и позволят снизить издержки в сложный период», – пояснил Константин Шестаков.

Ранее от уплаты налога на имущество в 2020 году были освобождены гостиницы и хостелы, ведущие деятельность по коду ОКВЭД 55.

Напомним, антикризисные меры и послабления для бизнеса в условиях коронавируса принимаются как на федеральном, так и региональном уровнях. Все они предусмотрены для того, чтобы компании и индивидуальные предприниматели могли максимально снизить расходы и обязательные платежи на время эпидемии и после нее, до момента, пока бизнес не выйдет на прежние обороты.

Разъяснения о механизмах и ответы на часто задаваемые вопросы по их применению можно посмотреть на сайте краевого центра «Мой бизнес» в разделе «COVID-19.Информация для бизнеса». Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]