Снижены налоги для более 6 тысяч предприятий Приморья

В Приморье расширен перечень видов экономической деятельности, которая может вестись по упрощенной системе налогообложения. Внесение по инициативе губернатора края Олега Кожемяко соответствующих изменений в закон «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении УСН» одобрено в пятницу, 26 июня, в ходе заседания регионального Законодательного Собрания.

В соответствии с законопроектом расширяется перечень видов экономической деятельности, для которых приняты сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения, а именно, 1% на доходы и 5% на доходы за вычетом расходов. В этот перечень дополнительно включены 10 видов деятельности как организаций, так и индивидуальных предпринимателей.

В этот перечень вошли: «32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов», «47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах», «47.82. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью», «47.89. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами», «52.21.21. Деятельность автовокзалов и автостанций», «52.23.1. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом», «86.23 Стоматологическая практика», «91.02. Деятельность музеев», «91.04.1 Деятельность зоопарков», «96.02. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».

Как отметил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков, речь идет об очередном пакете мер поддержки бизнеса, пострадавшего от кризиса, связанного с эпидемией коронавирусной инфекции. Указанными видами экономической деятельности в крае занято более 6 тысяч предприятий с общим количество сотрудников более 10 тысяч человек.

Примечательно, что действие закона, который вступит в силу после его опубликования, распространяется и на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Напомним, что в мае в рамках антикризисной поддержки бизнеса был принят краевой закон, по которому на 25-50 % снижена стоимость патентов на некоторые виды индивидуальной предпринимательской деятельности.

Чтобы ознакомиться со всеми антикризисными мерами и послаблениями для бизнеса в условиях коронавируса (как федеральными, так и краевыми), можно воспользоваться разделом «COVID-19.Информация для бизнеса» на сайте краевого центра «Мой бизнес», а также на странице Уполномоченного по правам предпринимателей Приморья. Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]