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«Истощены и очень плохо едят»: приморцы спасают очередных медвежат-сирот

«Истощены и очень плохо едят»: приморцы спасают очередных медвежат-сирот

Источник фото: Центр "Тигр"

Этих малышей, как рассказывает человек, который их доставил в Центр "Тигр", подбросили сторожу Приморского Сафари-парка, сообщают «Вести:Приморье».

Других подробностей мы не знаем, отметили в Центре. Медвежата истощены и очень плохо едят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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