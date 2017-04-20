«Истощены и очень плохо едят»: приморцы спасают очередных медвежат-сирот

Этих малышей, как рассказывает человек, который их доставил в Центр "Тигр", подбросили сторожу Приморского Сафари-парка, сообщают «Вести:Приморье».

Других подробностей мы не знаем, отметили в Центре. Медвежата истощены и очень плохо едят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru