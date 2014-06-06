«Налог на роскошь»: Водителям каких авто придется раскошелиться? Минпромторг обновил список

Каждый год Минпромторг обновляет список роскошных авто, который все время пополняется новыми моделями. Повышенный коэффициент для таких машин превышает 3 млн рублей, он был установлен 6 лет. В народе его называют «налогом на роскошь», сообщают «Вести:Приморье».

Транспортный налог для таких машин с 2014 года высчитывается с учетом более высокого коэффициента. Главный критерий попадания в список роскошных машин — стоимость более 3 млн рублей.

На сегодняшний день этот список состоит из 632 моделей и их различных модификаций. За год к нему прибавилось 52 наименования. В список авто в ценовом диапазоне от 5 до 10 млн рублей вырос до 484 (+38), от 10 до 15 млн — до 100 наименований (+3), более 15 млн — до 82 моделей (+9), сообщается на сайте speedme.ru.

Изначально в список входили такие премиальные авто как Aston Martin, Ferrari, Bentley и т. д. Однако на фоне роста цен перечень моделей значительно расширился. Теперь под повышенный налог попадают владельцы моделей Mazda CX-9, Honda Pilot, Jeep Wrangler, а также ряд комплектаций Kia Stinger GT и Nissan Murano.

Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята старая действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам.

Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.

Значение имеет и возраст автомобиля: какие-то модели облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, какие-то — два или три года, а некоторые — 20 лет после даты производства. Чем дороже автомобиль, тем дольше его владелец будет платить повышенную пошлину, отмечает autonews.ru.

Под повышенную налоговую ставку попадают абсолютно все автомобили, стоимость которых превышает 3 млн рублей. В список Минпромторга вошли даже конкретные комплектации автомобилей, стоимость которых превышает эту сумму, но базовая цена намного ниже. Например, автомобиль Nissan Murano в России продается минимум за 2 299 000 рублей.

Транспортный налог обязаны выплачивать как физические, так и юридические лица, на которые зарегистрирован автомобиль. Транспортный налог платится в региональную казну: в разных областях и субъектах страны действуют и разные ставки, а также льготы по освобождению от налога.

Физическим лицам нет необходимости самостоятельно высчитывать размер транспортного налога. За них это делает Федеральная налоговая служба, у которой есть все необходимые данные о владельце машины, мощности двигателя автомобиля и сроках его эксплуатации. Согласно общероссийским правилам, транспортный налог необходимо платить до 1 декабря следующего года. При этом в случае неуплаты начисляются пени с первого дня просрочки задолженности.

С полным перечнем автомобилей, которые попадают под налог на роскошь, можно ознакомиться здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]