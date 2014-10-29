Решение – в марте: Автовладельцев ждет увеличение транспортного налога

В России в 2021 году владельцам дорогих автомобилей могут повысить транспортный налог, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет Autonews.

По данным издания, речь идет о машинах, которые россияне приобрели в текущем году по цене до 3 млн рублей, и которые не попадают под так называемый налог на роскошь.

На фоне постоянной индексации цен их модель может перекочевать в список более дорогих машин. Транспортный налог в таком случае может оказаться в разы выше.

Решение о том, за какие машины автовладельцам придется платить больше, Минпромторг России примет в марте 2021 года. Тогда же появятся и обновленные списки моделей стоимостью от 3 млн рублей, поясняют «Известия».

Сейчас в список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, входят 1,3 тыс. моделей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

3 сентября сообщалось, что правительство России не поддержало законопроект об отмене транспортного налога, разработанный депутатами ЛДПР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]