Автомобилисты получат право не платить транспортный налог
Спервого января 2020 года меняются механизмы начисления ряда льгот. Это касается и автовладельцев, сообщает "Вести: Приморье".
Владельцы некоторых автомобилей получат право не платить транспортный налог. Речь идёт об электрокарах. Этот налог регулируется местными законами. Например, в конце декабря соответствующий законопроект приняли депутаты Мосгордумы. Предполагается, что вскоре инициативу поддержат и по всей стране. Таким образом предлагается поддерживать владельцев экологически чистого транспорта, отмечает life.ru.
— С первого января 2020 года ожидается отмена транспортного налога для многодетных семей, — отметили в ГК "Автоспеццентр". — Правда, в том случае, если средний доход автовладельца не превышает прожиточного минимума.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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