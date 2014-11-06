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Автомобилисты получат право не платить транспортный налог

Автомобилисты получат право не платить транспортный налог

Спервого января 2020 года меняются механизмы начисления ряда льгот. Это касается и автовладельцев, сообщает "Вести: Приморье".

Владельцы некоторых автомобилей получат право не платить транспортный налог. Речь идёт об электрокарах. Этот налог регулируется местными законами. Например, в конце декабря соответствующий законопроект приняли депутаты Мосгордумы. Предполагается, что вскоре инициативу поддержат и по всей стране. Таким образом предлагается поддерживать владельцев экологически чистого транспорта, отмечает life.ru.

— С первого января 2020 года ожидается отмена транспортного налога для многодетных семей, — отметили в ГК "Автоспеццентр". — Правда, в том случае, если средний доход автовладельца не превышает прожиточного минимума.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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