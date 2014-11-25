В Госдуме предложили отменить транспортный налог для некоторых авто

Чтобы помочь гражданам с невысоким уровнем благосостояния и автопрому, в ЛДПР предложили отменить транспортный налог в отношении российских автомобилей. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов в письме, отправленном главе Минфина Антону Силуанову.

В своем обращении, которое цитирует РИА Новости, он напоминает о распространении в России отечественных автомобилей с небольшим объемом двигателя.

"Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, - отметил парламентарий, - поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок".

Этот шаг, добавил Власов, станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и существенной - для отечественного автопрома.

Транспортный налог в России исчисляется, исходя из мощности двигателя автомобиля. Отменять его предлагали неоднократно - так, в прошлом году отмену налога для всех автомобилей предлагали в "Справедливой России". Правительство России инициативу не поддержало, так как она приведет к возникновению выпадающих доходов региональных бюджетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]