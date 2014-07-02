Автомобилистам готовят «сюрприз»: условия коснутся налога на транспорт

В России следует пересмотреть условия, при которых на автомобиль распространяется налог на роскошь. Об этом в разговоре с ura.ru заявил глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов, сообщают «Вести:Приморье».

По его мнению, машина должна стоить не менее пяти миллионов рублей, чтобы считаться предметом роскоши. Сейчас же налог распространяется на автомобили, стоимость которых больше трех миллионов рублей.

«Пора увеличивать планку с трех миллионов до четырех-пяти миллионов рублей. Тогда действительно можно будет говорить о том, что этот налог справедлив. Действительно, если посмотрим за последние три года на курс нашей национальной валюты, на стоимость автомобилей, то обнаружим, что все больше и больше машин подпадает [под налог]», — объяснил Едрышов. По его словам, если существующая планка останется в силе, то в ближайшие годы пара десятков популярных моделей могут оказаться в перечне попадающих под налог на роскошь.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе сказал, что ежегодно у рядовых граждан будет все меньше шансов на автомобильном рынке. «Автомобили массового класса остаются. Самые недорогие. Те, которые выходят у нас в 800 тысяч, миллион рублей. Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo седан, Skoda Rapid и Lada Vesta. Вот массовые автомобили. Нам предлагают на этом ездить», — отметил собеседник агентства.

Весной 2021 года в России обновится перечень машин, которые облагаются налогом на роскошь. Стали известны 12 моделей автомобилей, которые в него попадут. Среди таких впервые оказались машины автопроизводителей Skoda и Hyundai, передает агентство Nation News.

Отметим, в Приморье на одном из известных сайтов по продаже автомобилей более 20 тысяч Hyundai предлагают к продаже. А вот машин под брендом Skoda меньше, не дотягивает до 10 тысяч. Кстати, автомобили Kia представлены практически в таком же количестве, как и Hyundai, более 20 тысяч. Цифры говорят за себя, приморцы выбирают машины, как их называе автоэксперт, массового класса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]