Губернатор Приморья просит при содействии Минобороны развернуть инфекционный госпиталь в Находке

Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать в решении вопроса о создании инфекционного госпиталя в Находке.

"У меня просьба - переговорить с Сергеем Кужугетовичем (Шойгу, министр обороны РФ - ИФ). В Уссурийске строится, вы знаете, быстровозводимое инфекционное отделение на 60 коек. Мы предусмотрели сокращение текущих расходов регионального бюджета. Они в мае сдают. Просьба за счет наших средств такую быстровозводимую инфекционную больницу, которую они смогут сделать до сентября, поставить в Находке. Это портовый город, через который тоже идут транзиты. Мы это оплачиваем из регионального бюджета", - сказал Кожемяко главе государства в ходе рабочей встречи в онлайн-режиме.

Губернатор также попросил президента поддержать строительство инфекционной больницы на 400 мест.

" У нас постоянные миграционные потоки, ворота в страны АТР, нам необходимо строительство стационарной инфекционной больницы на 400 коек", - сказал Кожемяко, добавив, что в регионе есть земля, недостроенное здание с подведенными инженерными сетями.

"Мы могли бы до 2022 года ее построить, таким образом локализовать возникающие вспышки инфекционных заболеваний", - сказал Кожемяко, добавив, что в Приморье реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, сложно ограничить использование иностранных рабочих.

Новая инфекционная больница, по его словам, могла бы стать "надежным щитом" от проникновения инфекций на Дальний Восток.

Кожемяко добавил, что необходимые письма, касающиеся строительства, уже направлены в Москву.

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]

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