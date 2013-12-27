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В Приморье 4-летний ребенок попал в реанимацию по вине матери, нарушившей ПДД

В Приморье 4-летний ребенок попал в реанимацию по вине матери, нарушившей ПДД

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по факту автоаварии, в результате которой тяжелые травмы получил малолетний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД Росмии по г. Уссурийску, автоавария произошла в районе дома № 128 по улице Пушкина.

31-летняя женщина, управляя автомашиной марки "Тойота Аква", двигалась по улице Пушкина в направлении Первомайской. Водитель не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованным грузовым автомобилем "Мазда Титан".

В результате ДТП пострадал 4-летний ребенок, который находился в салоне иномарки. В состоянии комы с тяжелой черепно-мозговой травмой мальчик доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Его матери медики диагностировали множественные ссадины и ушибы.

Установлено, что в салоне иномарки на заднем пассажирском сиденье имелось детское автомобильное автокресло, однако мальчик в нем не находился.

Стаж вождения водителя "Тойоты" составляет 6 лет. В этом году женщина  привлекалась один раз к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.  

Автоавария произошла в темное время суток. Дорожное покрытие – асфальт. Медицинское освидетельствование не выявило состояния опьянения у водителя.

По факту ДТП следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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