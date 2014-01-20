Приморцы могут проверить себя на знание истории края

Жителей края приглашают принять участие в онлайн-тесте «Приморье в годы Великой Отечественной войны». Организаторами мероприятия выступили Законодательное Собрание края и региональный молодежный парламент.

Запуск онлайн-тестирования призван мотивировать приморцев к изучению истории своей малой родины, подвигов земляков, способствовать сохранению исторической памяти России.

Онлайн-тест включает в себя 20 заданий, подготовку которых провели эксперты, изучающие историю, имеющие исследовательский опыт и опыт преподавания в вузах Приморья. Задания размещены на официальном сайте Законодательного Собрания и доступны с 20 по 27 апреля.

В ходе тестирования необходимо выбрать один ответ из четырех предложенных вариантов. По окончании онлайн-теста участник получит результат. Итоговая информация о проведении теста будет размещена на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]