Пандемия коронавируса изменит систему питания в отелях: что придет на смену шведскому столу?

Пандемия коронавируса изменит привычную систему питания в отелях, где в первую очередь могут отказаться от шведского стола. Такой прогноз развития отрасли дает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vetandlife.ru, после пандемии COVID-19 туристы станут больше внимания уделять гигиене. Это потребует изменить формат обслуживания в отелях.

«Гостиницам придется смотреть на ситуацию с точки зрения требовательного и придирчивого клиента, исходя из его страхов заразиться, минимизировать контакты с другими людьми, с приборами и поверхностями», – рассуждает шеф-повар Iberostar (международная сеть отелей и ресторанов) Мигель Миллер, которого цитирует АТОР. По мнению Мигеля Миллера, из ресторанов исчезнут столы большой вместимости, многоразовые салфетки и скатерти, обязательным станет дезинфекция столов и приборов. Самое уязвимое место – шведский стол, где десятки людей используют один и тот же прибор для накладывания пищи, кофемашину, автоматы для сока и так далее.

По мнению эксперта, на смену шведскому столу придет заранее расфасованные порции блюд, а на раздаче появятся облаченные в маски и перчатки сотрудники ресторана.

С этим мнением не согласен Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров. Эксперт считает, что нет причин для отказа от такого формата питания, как шведский стол. «Учитывая те технологии, которые применяются в отелях и ресторанах для безопасности посетителей в части приготовления и сервировки пищи на шведском столе, на мой взгляд, нет никаких причин для опасений», – сообщил изданию «Ветеринария и жизнь» Вадим Прасов. По его мнению, будет в отеле шведский стол или нет – каждая организация решит самостоятельно. Если у потребителя есть опасения и он боится брать на шведском столе какие-то блюда или его такой принцип питания не устраивает, в любом отеле можно заказать питание «а ля карт» – выбор меню по собственному желанию, уточнил Вадим Прасов.

«Основная масса гостей, когда вся ситуация уляжется, вернется к своему обычному формату жизни. Может быть, руки станут мыть чаще. Вопрос гигиены зависит от каждого человека», – считает эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]