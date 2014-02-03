Более 1,5 километра сетей изъяли в морском заказнике в Приморье

Вдоль берега морского заказника «Залив Восток» в Приморье запрещено движение транспорта, установка палаток и устройство свалок. Нарушителям режима заказника грозит административная ответственность.

Контроль за соблюдением данных требований осуществляют инспекторы и оперативные группы краевой дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий. С начала года они провели более 50 рейдов, изъяли 1670 метров рыболовных сетей. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, на территории береговой полосы шириной 500 метров запрещено движение, стоянка, мойка транспорта, установка палаток, разбивка временных лагерей, разведение костров, устройство свалок и мусорных ям.

Несоблюдение установленного режима особо охраняемых природных территорий и их охранных зон предусматривает административную ответственность в виде штрафа: для физических лиц – от 3 тысяч рублей, для юридических – от 300 тысяч рублей с конфискацией орудий лова и продукции незаконного природопользования.

В случае выявления нарушений нужно обращаться по телефонам: 8 (423) 239-09-90 и 8 (423) 432-97-18.

Напомним, один из ключевых показателей нацпроекта «Экология» в Приморье – создание к 2024 году не менее двух новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. Первая из них – заказник «Комиссаровский» – создана в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае».

Справочно:

Государственный природный комплексный морской заказник краевого значения «Залив Восток» создан в 1989 году для сохранения и восстановления природных комплексов в естественном состоянии. Он занимает часть акватории залива Восток Японского моря, включая бухты Средняя, Восток, Тихая Заводь и Литовка. Граница заказника проходит от мыса Пущина до мыса Елизарова по береговой черте. Южная граница проходит по акватории залива и представляет собой условную линию, соединяющую мыс Пущина и мыс Елизарова. Площадь заказника – 1820 гектаровакватории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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