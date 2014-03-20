На двух приморских территориях для охраны тигров и леопардов создали заказник

Заказник регионального значения «Комиссаровский» площадью более 82,5 тысяч гектаров создан в Приморье. Новая особо охраняемая природная территория направлена на реализацию регионального проекта «Сохранение биоразнообразия», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Заказник расположен на ключевой для тигра и леопарда территории – Ханкайском и Пограничном районах.

«Хорошо сохранившиеся места обитания способны обеспечить достаточно высокую численность хищников. Уже сейчас информация об обнаружении тигров и леопардов в долине реки Комиссаровка поступает к нам регулярно. А в соседнем Полтавском заказнике постоянно обитают три-четыре тигра и четыре-пять леопардов», – комментирует событие руководитель программы Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, запрет охоты в заказнике обеспечит воспроизводство охотничье-промысловых видов животных, а запрет рубок леса позволит сохранить малонарушенные леса.

«Для того, чтобы заказник функционировал эффективно, нам нужно обозначить границы предупредительными и информационными знаками, поработать с местными жителями, оценить численность животных и создать систему их мониторинга. А также определить пути перехода редких кошек через государственную границу, осуществить комплекс биотехнических мероприятий, чтобы увеличить численность копытных, выполнить противопожарные мероприятий», – подчеркнул Дмитрий Панкратов.

Заказник регионального значения «Комиссаровский» создан в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» в составе национального проекта «Экология». Один из его ключевых показателей – создание не менее двух новых особо охраняемых природных территорий регионального значения до 2024 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]