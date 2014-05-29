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Сегодня, 15:23

В Приморье впервые за несколько десятилетий возобновили подготовку по специальности "пчеловод"

В Приморье впервые за несколько десятилетий возобновили подготовку по специальности "пчеловод"

Законопроект о поддержке пчеловодства предлагают оценить приморцам. Эту тему «Вести: Приморье» обсудили с председателем союза пчеловодов Приморского края Рамилем Еникеевым. 

Основые тезисы интервью: 

— Авторы поправок предлагают оказывать господдержку, тем кто разводить пчел дальневосточной породы

— Документом предлагается введение понятий «стационарная пасека» и «нестационарная пасека». При этом большинство пчеловодов в Приморье вынуждены кочевать в течение сезона, чтобы получить мед разных сортов.

— В Приморье возобновилась профессиональная подготовка пчеловодов. Набор на специальность осуществляет Уссурийский аграрный техникум. Это произошло впервые за несколько десятилетий

— В Приморье заметно снизился эффект от действия лесного плана: вырубать липу стали меньше

— В Приморье насчитывается около 75 тысяч пчелосемей. Ресурсы позволяют содержать около 500 тысяч семей пчел.

Подробности смотрите и слушайте в интервью. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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