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Вчера, 20:00

ГИБДД Владивостока разыскивает водителя внедорожника, не уступившего дорогу скорой помощи

ГИБДД Владивостока разыскивает водителя внедорожника, не уступившего дорогу скорой помощи

В социальных сетях размещен видеоматериал, на котором в районе улицы Окатовой водитель автомашины "Тойота Ленд Круизер 100" не предоставил преимущества скорой помощи, - сообщает "Вести: Приморье". На видеозаписи спецмашина двигается с включенными звуковыми сигналами, однако водитель впереди идущей Тойоты пренебрегает требованием уступить дорогу и продолжает движение в направлении бухты Патрокл.

Как сообщили в пресс-службе  ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, в настоящее время устанавливается личность и местонахождение водителя внедорожника.

В действиях водителя усматривается нарушение Правил дорожного движения (статья 12.17 КоАП РФ). Согласно действующему законодательству, за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами предусмотрены штрафные санкции и лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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