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Цифровой пропуск: Дальний Восток подключается к программе в условиях введенных ограничений

Цифровой пропуск: Дальний Восток подключается к программе в условиях введенных ограничений

Источник фото: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральная платформа оформления цифровых пропусков будет запущена еще в 21 регионе, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточнили в Минкомсвязи.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Так со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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