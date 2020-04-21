Жители опасались за мост: водители большегрузов, которые пренебрегли знаками в районе улицы Русской, наказаны

Во Владивостоке за день привлечены к ответственности три водителя большегрузов, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке привлечены к административной ответственности три водителя автомобилей с грузовыми прицепами, нарушивших предписание дорожного знака 3.7 «Движение с прицепом запрещено», установленного у въезда на мост в районе проспекта 100-летия Владивостока, 103.

Контроль над соблюдением законодательства водителями грузового автотранспорта является одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции Владивостока. Инспекторы ДПС, круглосуточно обеспечивающие безопасность дорожного движения на городских автотрассах, ориентированы на выявление и пресечение нарушений среди водителей большегрузов и автомашин с прицепами.

По статистике, наиболее часто встречающиеся нарушения среди данной категории водителей – несоблюдение требований статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена), статьи 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом).

Сотрудники Госавтоинспекции также осуществляют контроль над соблюдением водителями грузовиков требований дорожной разметки и соответствующих знаков, предписывающих те или иные ограничения для движения большегрузного автотранспорта. Так, в течение дня во Владивостоке выявлены и привлечены к административной ответственности три водителя автомобилей с грузовыми прицепами, нарушивших предписание дорожного знака 3.7 «Движение с прицепом запрещено», установленного у въезда на мост в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 103. В отношении водителей составлены административные материалы по ч.6 ст.12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств).

Стоит отметить, что граждане также могут самостоятельно сообщать о фактах нарушения действующего законодательства участниками дорожного движения, позвонив по номеру телефона дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку: 249 09 21. Полиция проверит информацию, полученную от граждан. В случае подтверждения фактов нарушения ПДД правонарушителей привлекут к установленной российским законодательством ответственности, отметили в пресс - службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, жители Владивостока опасаются разрушения моста в районе улицы Русской

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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