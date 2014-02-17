Росстат рассказал о реальных доходах граждан

Реальные доходы россиян в январе – марте 2020 года снизились на 0,2%, следует из данных Росстата, сообщают «Вести:Приморье». Основной удар по доходам населения на фоне ограничений из-за коронавируса придется на второй квартал, предупреждают экономисты.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе – марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата. Ограничительные меры из-за пандемии, которые власти начали вводить во второй половине марта, еще не успели сказаться на доходах населения за I квартал. К их снижению привели ослабление рубля из-за обвала цен на нефть и потеря доходов предпринимателями, начавшими страдать от распространения коронавируса еще в феврале, полагают экономисты, отмечает «РБК».

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию.

По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.

Эффект ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса на реальные располагаемые доходы россиян еще не проявился в полной мере, полагает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Отрицательная динамика показателя в январе—марте 2020 года может быть связана с ослаблением рубля вследствие обвального падения цен на нефть в марте 2020 года.

Главные проблемы в первом квартале сосредоточены в предпринимательских доходах и доходах от финансовых операций из-за снижения ставок по депозитам, полагает профессор РЭШ Олег Шибанов. «Основная часть падения пришлась на те компоненты в структуре денежных доходов, которые не связаны с зарплатами и социальными выплатами, и, видимо, эти падения были настолько значительны, что сумели увести общий показатель реальных доходов в отрицательную зону», — сказал он.

В феврале ряд отраслей экономики уже начали страдать от развития эпидемии в Китае и других странах мира, в первую очередь туроператоры, авиакомпании, а также бизнес, ориентированный на импорт из КНР.

В структуре использования денежных доходов населения доминировали расходы на текущее потребление: в первом квартале 2020 года 88,1% доходов россияне потратили на оплату товаров и услуг, еще 15,8% составили обязательные платежи и взносы. По сравнению с первым кварталом 2019 года расходы на товары и услуги выросли на 1,8 п.п, на обязательные платежи — на 0,7 п.п.

Прирост сбережений в январе—марте сократился на 6,5%, что является максимальным падением с 2014 года (в первом квартале отрицательный прирост составил 5,6%). Две трети россиян (63,6%) не имеют вообще никаких накоплений на случай потери работы, а большинство тех, у кого есть сбережения, полностью потратят их за два—шесть месяцев, показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и «ФК Открытие».

Введение режима самоизоляции с 26 марта стало началом жесткого ограничения платежеспособного спроса населения, указывают эксперты. За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля по ряду категорий товаров (ювелирные изделия, туризм, салоны красоты, одежду, обувь и аксессуары), следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности.

Несмотря на определение режима самоизоляции как нерабочего времени с условием сохранения зарплаты, последствиями ограничений стали сокращение заработков россиян и увольнения. Первые опросы предприятий свидетельствовали о начале массовых увольнений, переводов сотрудников на неполный рабочий день с урезанием зарплаты и отправки работников в неоплачиваемый отпуск.

В структуре денежных доходов населения основную долю занимает зарплата (63% по итогам первого квартала 2020 года, что на 1,2 п.п. больше, чем в первом квартале 2019 года), при ее снижении реальные доходы населения будут сокращаться. Почти 50% работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, следует из результатов исследования экспертов OMI и «Платформы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]