Пенсии и инвалидность: действует новый временный порядок
Как поясняют в ПФР, большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг, сообщают «Вести:Приморье». Пенсия с согласия человека в большинстве случаев назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.
Режим удаленного назначения пенсий будет действовать до 30 июня. Личного визита в клиентскую службу ПФР не требуется.
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР человеку с ограниченными возможностями достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При возможности инвалид может направить электронное заявление на сайте ПФР.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, по которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений. Человеку с инвалидностью не нужно посещать бюро медико-социальной экспертизы.
Продление инвалидности также происходит заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера. Делается это раз в год. Но до июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими специалистами фонда.
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы также не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию (банк, Почту России), чтобы подтвердить получение пенсии. До июля данный порядок приостановлен, и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря чему выплата по доверенности продолжается даже по истечении двенадцати месяцев.
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. По закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До июля подтверждать место жительства не нужно.
Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, тоже обязаны раз в год документально подтверждать получение пенсии. Но до июля пенсионерам не нужно направлять такие уведомления в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий.
Также в ближайшие месяцы не нужно обращаться в ПФР, чтобы подтвердить доходы, и семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала. Если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продлевается автоматически.
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