Режим действует до 30 июня: ПФР упростил назначение ряда пенсий и пособий
Назначение большинства пенсий и пособий упрощено. Как поясняют в ПФР, большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг, сообщают «Вести:Приморье». Пенсия с согласия человека в большинстве случаев назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.
Режим удаленного назначения пенсий будет действовать до 30 июня. Личного визита в клиентскую службу ПФР не требуется, отметили в ведомстве.
Если гражданин не имеет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.
Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ПИН-код от нее, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками.
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР человеку с ограниченными возможностями достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При возможности инвалид может направить электронное заявление на сайте ПФР.
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