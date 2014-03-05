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Отделение Пенсионного фонда в Приморье сделало заявление о выдаче пенсий

Отделение Пенсионного фонда в Приморье сделало заявление о выдаче пенсий

Отделение Пенсионного фонда по Приморскому краю обращает внимание граждан, что при смене ими банка*, доставляющего пенсию, сохраняется прежняя дата получения пенсии, сообщают «Вести:Приморье.

Это объясняется тем, что в Приморье перечисление денежных средств во все кредитные учреждения края производится отделением ПФР одновременно во второй и третьей декадах текущего месяца. Поэтому при смене банка время зачисления пенсии и других социальных выплат на счет в банке не изменится, отметили в ведомстве.

Напомним, что способ доставки пенсии пенсионер выбирает сам. Это может быть Почта РФ или банк. В Приморском крае кредитные учреждения для доставки пенсий выбрали 62% получателей пенсии. Договоры о доставке пенсий заключены краевым Отделением ПФР с 26 банками, работающими в крае.

*С 18 октября вступили в силу соответствующие изменения в Правила выплаты пенсий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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