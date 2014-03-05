ПФР опубликовал график выплаты пенсий в Приморье





Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю информирует приморцев о выплате пенсий в январе 2020 г, - передают "Вести: Приморье".

В январе 2020 года доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться Управлением федеральной почтовой связи по утвержденному графику доставки пенсий с 3 января.

За выходной день 5 января 2020г. доставка будет производиться 3, 4 января.

За 7 января выплата будет производиться 3, 4 или 6 января 2020 г., далее в январе – по утвержденному графику.

Выплата пенсий через кредитные учреждения (банки) будет осуществляться в период с 15 по 23 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]