ПФР опубликовал график выплаты пенсий в Приморье
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю информирует приморцев о выплате пенсий в январе 2020 г, - передают "Вести: Приморье".
В январе 2020 года доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться Управлением федеральной почтовой связи по утвержденному графику доставки пенсий с 3 января.
За выходной день 5 января 2020г. доставка будет производиться 3, 4 января.
За 7 января выплата будет производиться 3, 4 или 6 января 2020 г., далее в январе – по утвержденному графику.
Выплата пенсий через кредитные учреждения (банки) будет осуществляться в период с 15 по 23 января.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
21.12.2019 Пенсионный фонд назвал график выплат пенсий и пособий
-
10.01.2017 Стало известно, когда приморские пенсионеры получат единовременную выплату
-
22.04.2015 Из-за майских праздников изменяется график доставки пенсий
-
25.12.2014 Почта России сообщает о режиме работы в праздники
-
24.12.2014 Выплата пенсий в новогодние выходные будет идти по действующему графику
-
05.03.2014 Каким будет график получения пенсий в марте?
Добавить комментарий