Стали известны подробности гигантской пробки на низководном мосту

Так, пользователь whatsapp «Вести:Приморье», который стал участником движения на низководном мосту сообщил, что причиной огромной пробки стали ремонтные работы. Водители снижают скорость, перестраиваются, чтобы объехать спецтранспорт.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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