Сегодня, 15:45
«Нереальная» пробка остановила движение во Владивостоке
Во Владивостоке водители оказались в плену огромной автомобильной пробки, сообщают «Вести:Приморье».
В одном из приморских пабликах пояснили, машины стоят на улице Бестужева. Водителй предупреждают, если есть возможность объехать, действуйте.
В комментариях отметили «и смех, и грех». Такое в этом районе наблюдается часто. И многие просто не могут объехать эту пробку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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