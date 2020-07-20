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«Нереальная» пробка остановила движение во Владивостоке

«Нереальная» пробка остановила движение во Владивостоке

Источник фото: dpskontrol125rus

Во Владивостоке водители оказались в плену огромной автомобильной пробки, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликах пояснили, машины стоят на улице Бестужева. Водителй предупреждают, если есть возможность объехать, действуйте.

В комментариях отметили «и смех, и грех». Такое в этом районе наблюдается часто. И многие просто не могут объехать эту пробку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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