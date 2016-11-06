«Как отсюда выбраться?»: сломавшаяся фура вечером остановила движение на трассе

В Вольно-Надеждинске водители попали в пробку, сообщают «Вести:Приморье». Пробка в сторону Владивостока.

Водители не видят решения ситуации. На трассе ведутся ремонтные работы. Именно они вносят коррективы в планы водителей. Пробка огромная, движение практически остановлено. Но, как видно на фото, ситуация усугубилась тем, что сломалась фура. Именно она в тот момент и остановила все движение.

«В БезНадеждинске сегодня вообще беда», — уточнил автор в одном из приморских пабликов.

«Можно же организовать временный объезд. Да, придется засыпать часть траншеи... Но что делать? Все же люди!», «Полтора землекопа свалили, что бы люлей не получить», «то что вообще за перфоманс», «Жесть. Просто жесть», «Как отсюда выбраться?», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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