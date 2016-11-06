Без изменений: пробка на трассе вновь остановила движение (видео)

В районе Вольно-Надеждинска вновь образовалась пробка, сообщают «Вести:Приморье».

Пробка в Надеждинске по направлению в Уссурийск.

Автор видео, опубликованного в паблике instagram отметил, ремонтные работы, которые продолжаются длительное время, вновь внесли коррективы в планы тех, кому приходится ежедневно преодолевать данный участок дороги.

«В Японии мост за месяц новый ставят, а у нас 300 метров асфальта 40 дней стелют местами», отметил один из комментаторов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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