Сегодня, 16:07
Без изменений: пробка на трассе вновь остановила движение (видео)
В районе Вольно-Надеждинска вновь образовалась пробка, сообщают «Вести:Приморье».
Пробка в Надеждинске по направлению в Уссурийск.
Автор видео, опубликованного в паблике instagram отметил, ремонтные работы, которые продолжаются длительное время, вновь внесли коррективы в планы тех, кому приходится ежедневно преодолевать данный участок дороги.
«В Японии мост за месяц новый ставят, а у нас 300 метров асфальта 40 дней стелют местами», отметил один из комментаторов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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