Уссурийский таможенный пост закроется на дезинфекцию

29 апреля 2020 года с 16.00 часов (владивостокское время) на Уссурийском таможенном посту не будут осуществляться таможенные операции по приему деклараций на товары и выпуску товаров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможнии Иринку Кульчицкую, изменения в работе поста связаны с проведением дезинфекции помещений, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и принимаемыми мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Режим работы приграничных пунктов пропуска МАПП Пограничный, ЖДПП Пограничный, ДАПП Полтавка, ЖДПП Махалино и ЖДПП Хасан, ДАПП Турий Рог не изменится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]