В России подтверждено 87147 случаев COVID-19, в Приморье - 302

В России на сегодня, 27 апреля, уже 87147 забоевших COVID-19. Из них 6198 случаев подтверждено за последние сутки. За период эпидемии в стране умерло 794 россиян, выздоровели 7346 . Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на стопкоронавирус. рф.

Российская Федерация обогнала Китай по числу заражений коронавирусной инфекцией.

С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции. В понедельник, 27 апреля, COVID-19 подтвердился еще у 24 жителей Приморья. На сегодня в крае выздоровели 33 пациента, не справились с болезнью трое.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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