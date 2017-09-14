25 лет исполнилось спектаклю «Иванов» Приморского академического театра им.Горького

Сегодня, 28 апреля, у Приморского академического театра имени Горького знаменательная дата - юбилей спектакля «Иванов». Пьеса Чехова уже 25 лет не сходит с главной сцены края. Режиссер Ефим Звеняцкий взялся за эту постановку в разгар «лихих 90-х», и она оказалась самой жизнестойкой. В сентябре прошлого года «Иванов» представлял русское искусство на фестивале в Южной Корее.

В 1995-м году в зрительном зале Горьковки едва набиралось 50 человек. Не до театра было народу. Артисты выживали благодаря «Шоу Ефима Звеняцкого». Режиссера тогда многие ругали, а он на заработки в паркетном зале решил ставить Чехова – пьесу о «русском Гамлете», как называют «Иванова».

Главный герой – когда-то увлеченный и полный планов, теперь - утомлен жизнью. Жена тяжело больна, денег на лечение нет, Иванов - весь в долгах. Но что-то есть в этом человеке, что заставляет юную девушку влюбиться в него. Трагедия и фарс на сцене рядом, как в жизни.

Ефим Звеняцкий, главный режиссер и художественный руководитель Приморского академического театра им.Горького, народный артист РФ: "Если бы это не был Чехов, это была бы обывательская история. Если это Чехов, тогда это второй план, третий, подтексты. Ты начинаешь влюбляться в Сашу Славского, который Иванов, или Олю Налитову. А Лариска Белоброва вообще творит там чудеса!".

Со спектаклем «Иванов» театр Горького выступал на первом чеховском фестивале в Москве, гастролировал в Америке. Как аплодировали там Александру Славскому, Владимиру Сергиякову, Светлане Салахутдиновой, Ольге Налитовой! 25 лет они играют пьесу Чехова бессменно. Этот как реликвия. Как талисман. Основа классической русской драматургии на приморской сцене.

Ефим Звеняцкий, главный режиссер и художественный руководитель Приморского академического театра им. Горького, народный артист РФ: "Я хотел бы поздравить и попросить зрителей — Дорогие! Поберегите билеты, которые вы приобрели на этот спектакль. Он обязательно состоится. И поэтому я к вам обращаюсь: Дождитесь, пожалуйста нас, и мы сумеем отблагодарить вас искусством на сцене и никогда не обманывать".

Еще не раз спектакль «Иванов» соберет в театре Горького полный зал. Чтобы зритель, пережив трудные времена, смог понять и принять Чехова. Для этого артисты и тратят свое сердце. С юбилеем!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]