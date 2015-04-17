Владивостокцы игнорировали запрет на посещение кладбищей в Родительский день

Во Владивостоке уже 10 дней действует запрет на посещение кладбищ. Тем не менее сотни жителей города не стали слушать призывы городских властей и отправились почтить память своих родственников в родительский день, 28 апреля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, за день до Радоницы к владивостокцам обратился заместитель мэра Владивостока Сергей Русских, который напомнил о важности соблюдения режима самоизоляции. Также он призвал граждан не ездить на кладбища в родительский день для исключения рисков распространения коронавирусной инфекции.

«Хотелось бы напомнить горожанам, что c 18 апреля все наши кладбища в черте Владивостока закрыты для посещения. На то было основание – письмо руководителя Роспотребнадзора по Приморскому краю, главного санитарного врача региона о приостановлении работы кладбищ. Конечно, есть исключительные случаи – это погребение. То есть похоронные процессы будут проводиться. Хотелось бы обратить внимание горожан [на это], потому что завтра родительский день... Хотелось бы попросить людей воздержаться от посещений кладбищ. Да, ранее [в предыдущие годы] администрация города выделяла автобусы для подвоза горожан и транспортировки на территории кладбищ, но в этом году этого не будет делаться, так как есть запрет на посещение кладбищ. Призываю всех горожан всё-таки с пониманием отнестись к этой мере, не нарушать режим самоизоляции и находиться дома или на своих рабочих местах. Последнее касается тех, кто имеет право продолжать работать [в период режима повышенной готовности]», – сказал вице-мэр.

На деле оказалось, что проезд на территорию к местам захоронений везде закрыт лишь формально. Так, у въезда на «Лесное» стояли автомобили ГИБДД и районного отдела полиции. Дорогу перекрывали сигнальные дорожные конусы. Тем не менее пройти пешком на кладбище мог любой желающий, стражи порядка и местные рабочие не препятствовали тем, кто хотел помянуть родных и друзей. В общей сложности журналисты насчитали около 10 посетителей.

На «Морском» 28 апреля было несколько сотен человек. Территория перед кладбищем к полудню оказалась почти полностью запаркована автомобилями. У входа тоже дежурили полицейские, но никто из них не чинил препятствий желающим пройти к могилам родственников. Жители так же, как и до режима повышенной готовности, покупали цветы и свободно проходили мимо КПП на территорию.

Напомним, режим полной самоизоляции был введён в Приморье с 31 марта в связи с пандемией коронавируса. Гражданам запрещено выходить на улицу без уважительной причины. Нарушителям грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

На сегодняшний день в Приморье зафиксировано 347 случаев заболевания коронавирусом. 36 человек выздоровели, трое скончались, 308 находятся на лечении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]