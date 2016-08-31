Приморцы фантазируют на телевизионные темы: продолжаем принимать работы на конкурс рисунков

Телебудни глазами зрителей. За неделю ГТРК «Владивосток» получило десятки работ от участников конкурса рисунков. Он посвящен 65-летию приморского телевидения. Письма и фотографии летят со всего края. Жители фантазируют на телевизионные темы. Что по ту сторону экрана — версии на языке красок от наших телезрителей прямо сейчас в сюжете.

Даже гипс на правой руке совсем не помеха для участия в конкурсе. Пятилетняя Алиса знает наверняка, что значит «Телевидение в нашей жизни». Ее мама - корреспондент «Вестей: Приморье». Для конкурса готовила несколько вариантов. Пока выбирала, успели и гипс снять. В домашнем рейтинге победил портрет.

Алиса Ревчук: "Я нарисовала мама, потому что она работает на телевидении. Телевидение нужно, чтобы рассказывать, что на улице происходит".

Со всего края на редакционную почту летят рисунки. Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск.



Дошкольница Аня Буканова выпуски новостей тоже смотрит. Но больше любит море и приморский телефестиваль.

Аня Буканова: "Люблю смотреть фильмы про морских животных, поэтому нарисовала «Человек и Море»".

Преданные зрители по-своему представляют работу журналистов. И дают волю фантазии. На конкурсе это только приветствуется. Четерыхлетняя Валя вместе с мамой в рисунке объедини два символа края

Ирина Колесникова: "Мы решили принять участие. Тигр- символ края. Очень интересно, о чем он думает. И было бы здоров взять у него интервью".

Под конкурсным хештегом десятки работ. Все как в буднях «Вестей» - сюжеты самые разные. Нашлось место злободневному и актуальному. Немного сатиры — погоня за сенсацией. А часть рисунков посвящена любимым ведущим, корреспондентам и операторам. Самые внимательные зрители даже новую студию нарисовали. Но больше конечно доброй фантазии: интервью под водой, пресс-подход к Колобку и выпуск новостей на лотосах.

Максим Бордаков, начальник службы информационных программ ГТРК «Владивосток»: "Хотим чтобы 65-летие отмечали все жители края. Объявили конкурс. Не ожидали отдачи. За неделю около 30 работ. Видимо, изоляция тоже сказалась. Родители и дети дома. Творят вмести. Работы лучших разместим в глянцевом юбилейном буклете".

Условия конкурса простые. Выполнить рисунок на телевизионную тему, сфотографировать и прислать на почту news@vostok24.tv (с пометкой «конкурс рисунков»). И обязательно выложить в Инстаграм под хештегом #рисуювестиприморье. Время еще есть. Работы принимаем до 15 мая. А итог подведем уже в начале лета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]