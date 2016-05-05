Раскаялись или испугались? Подростки пытались показать свое превосходство над бездомным

Несколько подростков пытались унизить бездомного, оскорбляя и унижая, сообщают «Вести:Приморье».

Подростки избили бомжа и заставили его извиняться, непонятно за что. На видео, опубликованном в instagram dps_vl125 видно, как трое подростков пытаются показать свое превосходство над мужчиной. Оскорбляют его, заставляют встать на колени и пинают ногами. Прим этом, мужчина не сопротивляется, не пытается говорить с ними «на их» языке.

Вероятнее всего, кто-то из друзей этой компании снимал это на видео, а затем разместил в instagram, не задумываясь о последствиях.

Но вся дерзость ребят куда-то испарилась, когда за бездомного впряглись ребята постарше.

В советское время на экраны кинотеатров вышел фильм, главным героем которого стал 15-летний подросток. Он решил стать «санитаром» общества. Но герой фильма в борьбе со злом не осознал, когда дошел до рубикона, и, перешагнув за границы дозволенного, стал безжалостно вторгаться в судьбы людей. То, что кажется главному герою азартной игрой, обернулось для других тяжёлой драмой или трагедией.

Такие фильмы стоило бы посмотреть и этим подросткам. Быть может, они смогли увидеть себя со стороны. Хочется верить, что эти "детки", глумившиеся над бездомным, действительно осознают свои действия. Надеемся, что органы обратят внимание на данное видео.

«Завтра на месте этого бомжа могут оказаться и они. И причем легко. Мозгов нет только жижа кисельная в голове», «Ни-че-го они не понимают. Но жизнь научит....», «Безнаказанность нужно присекать», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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